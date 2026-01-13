Aeroporto di Peretola notificano il ricorso al Tar contro la nuova pista
Lunedì 12 gennaio, i Comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano e Poggio a Caiano, insieme alla Provincia di Prato, hanno notificato ricorsi al Tar contro il decreto di VIA relativo alla nuova pista dell’aeroporto di Firenze. La questione riguarda le valutazioni ambientali e le autorizzazioni per il progetto, che ha generato opposizioni da parte delle amministrazioni locali.
I Comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano e Poggio a Caiano e la Provincia di Prato hanno provveduto nella giornata di ieri, lunedì 12 gennaio, alla notifica dei ricorsi contro il decreto di VIA (valutazione di impatto ambientale) del nuovo aeroporto di Firenze, che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
