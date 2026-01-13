Aeroporto di Peretola notificano il ricorso al Tar contro la nuova pista

Lunedì 12 gennaio, i Comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano e Poggio a Caiano, insieme alla Provincia di Prato, hanno notificato ricorsi al Tar contro il decreto di VIA relativo alla nuova pista dell’aeroporto di Firenze. La questione riguarda le valutazioni ambientali e le autorizzazioni per il progetto, che ha generato opposizioni da parte delle amministrazioni locali.

“No” all’ampliamento di Peretola. I ricorsi degli ambientalisti: “Bisogna annullare il decreto” - Quattordici associazioni si sono rivolte allo studio legale Giovannelli, Masi e Cecconi di Prato per opporsi di fronte al Tar alla realizzazione della nuova pista. msn.com

Aeroporto: le associazioni presentano i ricorsi - Sono 14 le associazioni ambientaliste che hanno presentato ricorso contro la nuova pista dell’aeroporto di Peretola. piananotizie.it

