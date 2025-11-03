Maria Moreno è la nuova Rettrice dell’Università del Sannio

Tempo di lettura: 4 minuti Con una cerimonia che si è svolta presso la Sala Convegni di Palazzo San Domenico, Maria Moreno ha assunto ufficialmente l’incarico di Rettrice dell’Università del Sannio, raccogliendo il testimone dal Rettore uscente Gerardo Canfora. Nel suo intervento di insediamento, la Rettrice Moreno ha espresso profonda gratitudine e senso di responsabilità per il ruolo affidatole: “Assumere oggi la guida della nostra Università è per me un onore e una responsabilità che accolgo con emozione e consapevolezza. Non è soltanto un incarico istituzionale, ma un nuovo capitolo della mia vita che affronto con dedizione, nella convinzione del valore di questo servizio e del privilegio di contribuire al futuro della nostra comunità accademica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

