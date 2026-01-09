Comune Prato studio sulla nuova pista dell' aeroporto di Firenze

Il Comune di Prato ha incaricato uno studio specializzato in acustica ambientale per valutare la relazione di impatto acustico relativa alla nuova pista dell'aeroporto di Firenze. Questa decisione segue un percorso di analisi e confronto con le parti coinvolte, in un contesto di approfondimento tecnico e istituzionale. L’obiettivo è fornire un parere obiettivo e in linea con le competenze comunali, contribuendo a una decisione informata sull’ampliamento dell’aeroporto di Firenze.

Prato, 9 gennaio 2026 – Dopo numerosi incontri di analisi con i tecnici comunali e di confronto con categorie economiche e sindacati, al fine di esprimere un parere tecnicamente fondato e coerente con le proprie competenze istituzionali su una questione complessa come quella dell'ampliamento dell' Amerigo Vespucci, che si protrae da molti anni, il Comune di Prato ha conferito incarico ad uno studio specializzato in acustica ambientale, con il compito di supportare l'amministrazione nella valutazione della Relazione di Impatto Acustico Aeroportuale predisposta dai tecnici di Toscana Aeroporti.

