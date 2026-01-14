Aeroporto di Firenze è ancora botta e risposta a distanza fra il Comune capoluogo e quelli della Piana

L’Aeroporto di Firenze continua a essere al centro di tensioni tra il Comune di Firenze e i Comuni della Piana, con nuove polemiche emerse recentemente. La discussione si è estesa anche alla direttrice dell’Università di Firenze, evidenziando le divergenze di opinione sulla gestione e sul futuro dell’aeroporto. Un confronto che riflette le diverse prospettive e interessi delle amministrazioni coinvolte, senza ancora trovare una soluzione condivisa.

FIRENZE – Aeroporto di Firenze, è ancora botta e risposta a distanza fra il Comunee capoluogo e i Comuni della Piana fiorentina dopo la nuova polemica, stavolta diretta alla direttrice dell’università di Firenze. Così la sindaca, Sara Funaro: “Di fronte a un’opera strategica per il nostro territorio – dice – il ricorso con quelle motivazioni è inopportuno. Le istituzioni devono seguire l’interesse collettivo e non quello particolare. Abbiamo bisogno di uno scalo aeroportuale all’altezza di Firenze. Parliamo di un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo e la crescita della nostra città e del territorio circostante e per la tutela della salute dei tantissimi residenti che risentono del rumore e dei sorvoli, un pezzo di città importante che attende risposte da troppo tempo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

