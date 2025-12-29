L'incontro tra Napoli e Inter si rinnova anche quest’anno, con un confronto che coinvolge anche altre squadre come il Milan. La sfida tra le due contendenti principali si svolge in un contesto di equilibrio e competitività, riflettendo l’andamento della stagione e l’interesse crescente degli appassionati. Un duello che si gioca non solo sul campo, ma anche nel confronto tra le dirigenze e le strategie delle squadre.

La sfida tra Napoli e Inter si ripropone anche quest'anno, seppur con terzi ‘incomodi’ come il Milan, ma non solo. Ad accendere ulteriormente la sfida tra i due club che stanno dominando il campionato italiano negli ultimi anni è stato anche il ‘botta e risposta’ tra Antonio Conte e Beppe Marotta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Conte Marotta, botta e risposta dopo Napoli Inter: a telecamere spente il presidente nerazzurro a ricordato a tutti che… Il retroscena

Leggi anche: Conte Marotta, botta e risposta dopo Napoli Inter: a telecamere spente il presidente nerazzurro ha ricordato a tutti che… Il retroscena

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Duello a distanza Napoli-Inter, il botta e risposta tra Conte e Marotta; Udinese, il ds Nani: Una pessima prestazione, niente scuse, Runjiac; Non c'è stata reazione!; Napoli-Milan, Allegri perde la testa con Oriali: “Tutto partito quando Conte ha urlato…”; Napoli tra Premier e Serie A: Hojlund, Vardy e il peso delle trasferte.

De Paola: "Mi piace il duello a distanza tra Allegri e Spalletti sul modo di intendere il calcio" - A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Paolo De Paola. msn.com