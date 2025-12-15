Aeroporto di Firenze | i comuni della Piana ricorrono al Tar Funaro | Non capisco su cosa

I Comuni della Piana Fiorentina, tra cui Calenzano, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino, hanno deciso di impugnare davanti al Tar il decreto di Via relativo al nuovo aeroporto di Firenze. La decisione nasce da tensioni e dubbi sulla validità del provvedimento, mentre le autorità locali si preparano a difendere le proprie posizioni in un contesto di forte dibattito pubblico.

