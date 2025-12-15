Aeroporto di Firenze | i comuni della Piana ricorrono al Tar Funaro | Non capisco su cosa

I Comuni della Piana Fiorentina, tra cui Calenzano, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino, hanno deciso di impugnare davanti al Tar il decreto di Via relativo al nuovo aeroporto di Firenze. La decisione nasce da tensioni e dubbi sulla validità del provvedimento, mentre le autorità locali si preparano a difendere le proprie posizioni in un contesto di forte dibattito pubblico.

© Firenzepost.it - Aeroporto di Firenze: i comuni della Piana ricorrono al Tar. Funaro: “Non capisco su cosa” I Comuni della Piana Fiorentina - Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano, Poggio a Caiano e Sesto Fiorentino - si preparano a impugnare davanti al Tar il decreto di Via del nuovo aeroporto di Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it Aeroporto di Firenze, facciamo chiarezza sul rumore La Piana non molla: ricorsi contro l'ampliamento dell'aeroporto - Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano, Poggio a Caiano e Sesto Fiorentino si preparano all'ennesima battaglia legale ... nove.firenze.it

Nuova pista aeroporto Firenze, i Comuni della Piana ricorrono al Tar - I Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano, Poggio a Caiano e Sesto Fiorentino si preparano a impugnare al Tar il decreto di Via relativo al ... gonews.it

Dall'aeroporto di Firenze alle armi in Sardegna: le grane M5s per il Pd. Coalizione in confusione. Di Luca Roberto - facebook.com facebook