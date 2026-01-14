adzic juve aria di addio in prestito a gennaio ben quattro club di serie a sono fortemente interessati a lui

Adzic Juve potrebbe lasciare la Juventus a gennaio, in prestito. Quattro club di Serie A hanno manifestato interesse per il calciatore, valutando un trasferimento temporaneo. La situazione sembra in evoluzione, con possibilità di una decisione nelle prossime settimane. Restano da capire le intenzioni della società e le opportunità che si presenteranno per il futuro di Adzic.

Adzic Juve, possibile il suo addio in prestito a gennaio. Sono ben quattro i club del nostro campionato che si sono interessati a lui. La Juventus sta valutando con estrema attenzione il futuro immediato dei suoi giovani più promettenti, con l'obiettivo primario di garantire loro il giusto spazio per crescere e maturare esperienza fondamentale nel calcio dei grandi. Al centro delle riflessioni della dirigenza c'è la gestione di Vasilije Adži?, che finora ha trovato poco spazio nelle rotazioni della prima squadra. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo X, si sta profilando sempre più concretamente l'ipotesi di una cessione a titolo temporaneo in questa finestra invernale.

La Juventus e Adzic possono separarsi temporaneamente: 6 club di Serie A su di lui - A Vasilije Adzic è stato più volte consigliato di lasciare la Juventus, ma lui finora non ne ha mai voluto sapere perché si trova. tuttomercatoweb.com