Valeria Fedeli morta a 76 anni | è stata sindacalista e ministra dell’Istruzione con Gentiloni

Valeria Fedeli, figura di rilievo nel panorama politico e sindacale italiano, è scomparsa all’età di 76 anni. Ex sindacalista e senatrice del Partito Democratico, ha ricoperto il ruolo di ministra dell’Istruzione durante il governo Gentiloni. La sua carriera ha segnato diversi ambiti, dall’impegno sindacale alla partecipazione istituzionale, lasciando un'importante traccia nel tessuto sociale e politico del Paese.

Valeria Fedeli, ex sindacalista, poi senatrice del Pd e ministra dell'Istruzione con il governo Gentiloni, è morta. Aveva 76 anni. Nata a Treviglio nel 1949, ha iniziato il suo percorso nel sindacato, diventando una figura di primo piano della Cgil, dove ha ricoperto incarichi di vertice fino a essere segretaria generale della Filtea-Cgil, la categoria dei lavoratori del tessile e dell'abbigliamento. Nel 2012 Fedeli è stata anche vicepresidente di Federconsumatori. Si è dedicata poi alla politica, venendo eletta senatrice con il Partito democratico alle elezioni del 2013, successivamente è stata nominata vicepresidente del Senato.

