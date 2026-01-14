Addio a Valeria Fedeli chi era l’ex Ministra dell’Istruzione | dal sindacato Cgil al comitato femminista Se non ora quando?

È deceduta oggi, 14 gennaio 2026, Valeria Fedeli, ex Ministra dell’Istruzione e figura di rilievo nel sindacalismo italiano. Con una lunga carriera iniziata nel sindacato Cgil, ha poi ricoperto incarichi istituzionali, tra cui quello di ministra durante il governo Gentiloni. Attiva nel movimento femminista con il comitato

È scomparsa oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, all’età di 76 anni, Valeria Fedeli, sindacalista ed ex Ministra dell’Istruzione durante il governo di Paolo Gentiloni. Nata a Treviglio il 29 luglio 1949, ha iniziato il suo percorso nel sindacato, diventando una figura di primo piano della Cgil. Ha iniziato la sua attività professionale come educatrice nelle scuole dell’infanzia del Comune di Milano. (ANSA FOTO) – Notizie.com “ Un male inesorabile e feroce ci ha portato via Valeria Fedeli. 🔗 Leggi su Notizie.com

