Valeria Fedeli è morta addio all’ex ministra dell’Istruzione | fu tra le fondatrici di ‘Se non ora quando’ Tutte le reazioni

Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione e cofondatrice di ‘Se non ora quando’, è venuta a mancare all’età di 76 anni. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel panorama politico italiano. La sua scomparsa ha suscitato reazioni e commemorazioni, sottolineando il ruolo di una donna che ha contribuito alla storia del Paese.

Roma, 14 gennaio 2026 – Politica in lutto. L’ex ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli è morta all’età di 76 anni. Senatrice del Partito Democratico dalla XVII legislatura, dal 21 marzo 2013 al 12 dicembre 2016 ha rivestito la carica di vicepresidente del Senato, per poi essere nominata ministra dell'Istruzione, Università e Ricerca nel governo Gentiloni. Nata a Treviglio (Bergamo) il 29 luglio 1949, prima di intraprendere, Fedeli ha iniziato la sua attività professionale come educatrice nelle scuole dell'infanzia del Comune di Milano, per poi intraprendere un lungo percorso sindacale nella Cgil. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

