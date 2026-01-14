Valeria Fedeli è morta addio all' ex ministra dell' Istruzione | aveva 76 anni Fu tra le fondatrici del movimento ?Se non ora quando??

Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione, è venuta a mancare all'età di 76 anni. Ricoprì il ruolo di ministra nel governo Gentiloni e fu anche senatrice del Pd. In passato, ha avuto un ruolo importante nel sindacalismo e nella politica italiana. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dell'istruzione e della politica nazionale.

È morta all'età di 76 anni Valeria Fedeli, ex sindacalista, poi senatrice del Pd e ministra dell'Istruzione con il governo Gentiloni. La Fedeli era nata a Treviglio nel. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Valeria Fedeli è morta, addio all'ex ministra dell'Istruzione: aveva 76 anni. Fu tra le fondatrici del movimento ?Se non ora, quando?? Leggi anche: Pd: è morta Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione e sindacalista Leggi anche: Addio a Valeria Fedeli, l’ex ministra dell’Istruzione dal 2016 al 2018 Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Pd | è morta Valeria Fedeli ex ministra dell' Istruzione e sindacalista. Morta Valeria Fedeli, ex ministra dell'istruzione e sindacalista - Senatrice del Partito Democratico, dal 21 marzo 2013 al 12 dicembre 2016 ha rivestito la carica di vicepresidente del Senato con funzioni vicarie per poi essere nominata ministra dell'istruzione, dell ... rainews.it

È morta Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione - È morta oggi all'età di 76 anni, Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione durante il governo Gentiloni. huffingtonpost.it

Valeria Fedeli è morta, addio all’ex ministra dell’istruzione - È morta questa mattina, 14 gennaio, Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell’Istruzione durante il governo Gentiloni. tecnicadellascuola.it

Valeria Fedeli facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.