Lucia Aleotti riceve il Collare d’oro al Merito Sportivo del Coni
(Adnkronos) – Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha conferito oggi a Lucia Aleotti, azionista e membro del Board di Menarini, il Collare d’Oro al Merito Sportivo per il ruolo del Premio Internazionale Fair Play Menarini nel promuovere i valori della correttezza nello sport. Si tratta della più alta onorificenza sportiva nazionale. La cerimonia di premiazione si è svolta oggi a Roma, alla presenza del ministro per lo Sport, Andrea Abodi, e delle massime autorità di governo, del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e di Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato Italiano Paralimpico (Cip). 🔗 Leggi su Seriea24.it
