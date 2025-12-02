Al presidente del CUS Salerno Lentini la Stella d’Oro al Merito Sportivo del Coni
Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente del CUS Salerno, l’avvocato Lorenzo Lentini, ha ricevuto ieri la Stella d’Oro al Merito Sportivo del Coni. La prestigiosa onorificenza per la stagione sportiva 2023 gli è stata consegnata nel corso della cerimonia che si è tenuta al palazzo della Provincia di Salerno. Il riconoscimento celebra l’impegno costante di Lentini nella promozione dello sport universitario e nella crescita del movimento sportivo sul territorio nazionale, regionale e salernitano. “È un’emozione profonda per me ricevere la Stella d’Oro al Merito Sportivo – ha commentato Lentini a margine della cerimonia – e desidero rivolgere un sincero ringraziamento ai vertici provinciali e regionali del Coni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
