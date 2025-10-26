Amici 25 la prof Celentano spiazza De Filippi ed elimina all'improvviso Tommaso | Non ho tempo per le tue lacune

Nella puntata del 26 ottobre di Amici, Alessandra Celentano ha eliminato all'improvviso Tommaso: "Non ho il tempo per colmare le tue lacune, lo faccio per te". Il ballerino non è riuscito a trattenere le lacrime ed è rimasto spiazzato, così come Maria De Filippi: "Mi dispiace, so che hai lasciato un lavoro per venire qua". 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

AVVISO PROFILO FAKE ? ? Diversi amici mi stanno chiedendo se questo che vedete nello screenshot sia una mia nuova pagina Facebook: assolutamente no, si tratta di criminali informatici che utilizzano in modo fraudolento la mia immagine e reputa - facebook.com Vai su Facebook

Opi si è esibito di fronte ai prof di canto e… #Amici25 - X Vai su X

Amici 25, la prof Celentano spiazza De Filippi ed elimina all’improvviso Tommaso: “Non ho tempo per le tue lacune” - Nella puntata del 26 ottobre di Amici, Alessandra Celentano ha eliminato all'improvviso Tommaso: "Non ho il tempo per colmare le tue lacune, lo faccio ... Lo riporta fanpage.it

Colpo di scena ad Amici 25, Alessandra Celentano caccia Tommaso: ecco perché - Dopo l’eliminazione di Frasa, che ha perso la sua sfida contro Angie, anche Tommaso si è visto costretto ad abbandonare definitivamente la scuola del talent ... Come scrive mondotv24.it

Amici 25, Alessandra Celentano scarica Tommaso: “Ti illuderei se ti tenessi qui”/ Lui scoppia in lacrime - Alessandra Celentano scarica Tommaso ad Amici 25, il ballerino è stato costretto a lasciare il talent di Canale Cinque. ilsussidiario.net scrive