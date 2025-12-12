Stop alla privatizzazione dell’acqua | il TAR blocca la gara regionale

Il TAR Campania ha sospeso la gara regionale per la gestione dell’acqua, bloccando così il processo di privatizzazione avviato dalla Regione. La decisione evidenzia le criticità dell’impostazione regionale e mette in discussione le recenti mosse dell’amministrazione di Vincenzo De Luca, che aveva tentato di consolidare il progetto di privatizzazione.

Il Coordinamento Campano Acqua Pubblica accoglie con favore la decisione del TAR Campania di bocciare il bando sulla gestione idrica regionale, fermando di fatto la gara dell'acqua e mettendo a nudo gli errori d'impostazione della Regione a guida Vincenzo De Luca che, negli ultimi giorni del suo mandato, aveva cercato di blindare la privatizzazione.