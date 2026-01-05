Tariffe idriche | Cittadinanzattiva chiede rispetto delle delibere ARERA

Cittadinanzattiva Campania APS ha espresso preoccupazione riguardo all’adeguamento delle tariffe idriche 2024-2029, sottolineando il mancato rispetto delle delibere ARERA da parte di Alto Calore Servizi. La rete dei consumatori chiede che siano rispettati gli standard stabiliti, garantendo trasparenza e tutela dei cittadini. Questa situazione evidenzia l’importanza di monitorare attentamente le tariffe e le modalità di applicazione nel settore idrico locale.

Tempo di lettura: 3 minuti La Rete Consumatori di Cittadinanzattiva Campania APS, coordinata dalla dottoressa Angela Marcarelli, è intervenuta nei giorni scorsi sull’imminente adeguamento delle tariffe idriche per il periodo 2024–2029, denunciando il mancato rispetto, da parte di Alto Calore Servizi S.p.A., delle delibere ARERA 6652017RIDR e 6392021RIDR. Secondo l’associazione, il gestore ha continuato ad applicare una fascia di consumo agevolata ferma a 40 metri cubi annui, ignorando l’obbligo – in vigore dal 2018 e definitivo dal 1° gennaio 2022 – di parametrarla al numero effettivo dei componenti del nucleo familiare, così da garantire a ciascun cittadino il quantitativo minimo vitale di acqua. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

