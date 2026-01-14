Abbonamenti ferroviari tutte le modalità per ottenere il bonus abbonati Umbria 2026

Dal 1° gennaio 2024, in Umbria è attivo il bonus abbonati Umbria 2026, frutto di un accordo tra Regione e Trenitalia. Questa agevolazione permette ai residenti di usufruire di uno sconto del 20% sui costi degli abbonamenti regionali. Di seguito, vengono illustrate tutte le modalità per ottenere e utilizzare questa opportunità, rendendo più semplice e conveniente il viaggio quotidiano sul territorio regionale.

Bonus abbonati Umbria 2026 per i trasporti ferroviari - Dal primo gennaio di quest'anno in Umbria, grazie all'intesa raggiunta tra la Regione e Trenitalia, è stato introdotto il Bonus abbonati Umbria 2026, un'agevolazione dedicata ai residenti che consente ... ansa.it

Con l’inizio del nuovo anno è entrato finalmente in vigore il Bonus abbonati Umbria. Un impegno preso e mantenuto: uno sconto sugli abbonamenti ferroviari per i residenti umbri, pensato per sostenere chi ogni giorno si sposta per lavoro o studio. Un aiuto co facebook

