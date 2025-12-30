Regione Umbria Francesco De Rebotti | Sconto sugli abbonamenti ferroviari integrati per gli studenti Tutte le novità

La Regione Umbria ha approvato il progetto ‘Bonus abbonati Umbria 2026’, che prevede uno sconto sugli abbonamenti ferroviari integrati dedicati agli studenti. La misura, proposta dall’assessore ai trasporti Francesco De Rebotti, è stata approvata dalla giunta regionale dopo un’attenta valutazione. Questa iniziativa mira a favorire l’accesso ai mezzi pubblici e a sostenere gli studenti nelle loro esigenze di mobilità.

Una iniziativa ‘Bonus abbonati Umbria 2026’ è stata esaminata e votata dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore ai trasporti Francesco De Rebotti. Prevede l’applicazione di uno sconto immediato del 20% sull’acquisto di abbonamenti ferroviari integrati mensili, annuali e annuali. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Regione Umbria, Francesco De Rebotti: “Sconto sugli abbonamenti ferroviari integrati per gli studenti”. Tutte le novità Leggi anche: Trasporti, rottura tra Regione Umbria e Trenitalia. De Rebotti: "Respinte tutte le nostre proposte" Leggi anche: Trasporti, rottura tra Regione Umbria e Trenitalia. De Rebotti: "Respinte tutte le nostre proposte". Poi il mezzo passo indietro Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Legge di stabilità 2026 e Bilancio 2026-2028 della Regione Umbria; “giotto e san francesco. una rivoluzione nell’umbria del trecento” alla galleria nazionale di perugia; VIDEO Proietti: Abbiamo ereditato una regione ferma. L'Umbria è ripartita grazie a progetti e piani condivisi; “Un bilancio regionale equilibrato, accorto e responsabile”. De Rebotti, Trenitalia rispetti gli impegni con la Regione - Per l'assessore regionale ai Trasporti Francesco De Rebotti "è necessario riportare la vicenda nella sua giusta dimensione, chiarendo responsabilità e passaggi formali che non possono essere aggirati" ... ansa.it

Giove, dalla Regione 160 mila euro per la messa in sicurezza della viabilità - Lo definisce un «intervento fondamentale per tutelare cittadini e infrastrutture urbane» l’assessore regionale Francesco De Rebotti. umbria24.it

Giove, dalla Regione 160mila euro per la messa in sicurezza della viabilità a ridosso del centro storico. De Rebotti: "Intervento fondamentale per tutelare cittadini e ... - (UNWEB) – Perugia, – Nell'ambito degli interventi programmati dalla Regione Umbria per la sicurezza del territorio e la manutenzione delle infrastrutture viarie, la giunta regionale ha assegnato al Co ... umbrianotizieweb.it

ALLERTA METEO REGIONE UMBRIA Martedi 30/12/2025 Allerta GIALLA Zone interessate: TUTTE Rischio previsto: GHIACCIO Documento di Allerta su: https://cfumbria.regione.umbria.it #AllertaMeteo #AllertaGialla #RischioGhiaccio #ProtezioneC - facebook.com facebook

Paciano, Regione Umbria conferma concessione di Palazzo Baldeschi al Comune. Vicepresidente Bori: “Progettualità innovativa e lungimirante in un edificio di pregio” x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.