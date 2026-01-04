Regione Umbria bonus abbonamenti ferroviari | come e dove ottenerlo

Da ternitoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Umbria ha introdotto il bonus abbonamenti ferroviari, disponibile per i pendolari e residenti nella regione. In questa guida, spiegheremo come richiedere il beneficio e dove presentare la domanda, fornendo informazioni chiare e pratiche per facilitare l’accesso a questa agevolazione. Di seguito, i dettagli utili per ottenere il bonus e sfruttare al meglio questa opportunità.

“Con l’inizio del nuovo anno è entrato in vigore il ‘Bonus abbonati Umbria’ e come richiesto ecco alcuni chiarimenti che spero possano rispondere a dubbi o domande che mi sono stati sottoposte. Parliamo dello sconto del 20% sul costo degli abbonamenti ferroviari, riconosciuto direttamente al. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Regione Umbria, Francesco De Rebotti: “Sconto sugli abbonamenti ferroviari integrati per gli studenti”. Tutte le novità

Leggi anche: Bonus Computer, c’è ancora tempo: chi può richiederlo e come ottenerlo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Regione Umbria, Francesco De Rebotti: “Sconto sugli abbonamenti ferroviari integrati per gli studenti”. Tutte le novità; Treni, c'è il bonus 2026: sconti del 20% sugli abbonamenti per tutti gli umbri; Bonus abbonati Umbria 2026, la giunta regionale approva all'unanimità sconti del 20% sugli abbonamenti ferroviari per i cittadini umbri. De Rebotti: 'Ristoro per i disservizi sopportati negli anni passati, a sostegno di utenti e famiglie'; Treni, dal 1° gennaio sconto del 20% sugli abbonamenti.

regione umbria bonus abbonamentiTreni, agevolazioni ai pendolari. Sconto immediato del 20 per cento su abbonamenti mensili e scolastici - A decidere il provvedimento la giunta regionale, su proposta dell’assessore ai trasporti De Rebotti. msn.com

regione umbria bonus abbonamentiScatta lo sconto del 20% per tutti i pendolari umbri - I gravi ritardi e disservizi degli anni scorsi sono stati fatti valere sul tavolo nazionale e nel Cuore verde è arrivato il bonus abbonati Umbria 20 ... corrieredellumbria.it

regione umbria bonus abbonamentiSconti del 20% sugli abbonamenti ferroviari per i cittadini umbri - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai trasporti Francesco De Rebotti, ha approvato all'unanimità l'iniziativa "Bonus abbonati Umbria 2026", che prevede l'applicazione di uno sconto immedi ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.