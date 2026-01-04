Regione Umbria bonus abbonamenti ferroviari | come e dove ottenerlo

La Regione Umbria ha introdotto il bonus abbonamenti ferroviari, disponibile per i pendolari e residenti nella regione. In questa guida, spiegheremo come richiedere il beneficio e dove presentare la domanda, fornendo informazioni chiare e pratiche per facilitare l’accesso a questa agevolazione. Di seguito, i dettagli utili per ottenere il bonus e sfruttare al meglio questa opportunità.

"Con l'inizio del nuovo anno è entrato in vigore il 'Bonus abbonati Umbria' e come richiesto ecco alcuni chiarimenti che spero possano rispondere a dubbi o domande che mi sono stati sottoposte. Parliamo dello sconto del 20% sul costo degli abbonamenti ferroviari, riconosciuto direttamente al.

Scatta lo sconto del 20% per tutti i pendolari umbri - I gravi ritardi e disservizi degli anni scorsi sono stati fatti valere sul tavolo nazionale e nel Cuore verde è arrivato il bonus abbonati Umbria 20 ... corrieredellumbria.it

Sconti del 20% sugli abbonamenti ferroviari per i cittadini umbri - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai trasporti Francesco De Rebotti, ha approvato all'unanimità l'iniziativa "Bonus abbonati Umbria 2026", che prevede l'applicazione di uno sconto immedi ... msn.com

