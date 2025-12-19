Giallo nella casa nel bosco | uomo morto con una ferita alla testa con lui una donna in ipotermia

Un mistero avvolge la casa nel bosco di Arnasco, dove un uomo è stato trovato morto con una ferita alla testa e una donna in ipotermia. L'intervento dei soccorsi è avvenuto poco prima delle 12 di oggi, 19 dicembre, quando sanitari del 118 e la Croce Bianca di Albenga sono arrivati nell'abitazione di Arveglio. La scena solleva numerosi interrogativi sulla dinamica dell’accaduto.

