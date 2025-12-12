Detenuto in fuga dall' ospedale caccia all' uomo conclusa | trovato armato in uno stabile abbandonato

Un detenuto in fuga dall'ospedale è stato rintracciato dopo ore di intensa ricerca. La vasta operazione, conclusasi con il ritrovamento dell'uomo armato in uno stabile abbandonato, ha coinvolto numerose forze di sicurezza. La situazione, molto tesa, si è risolta con successo, riportando la calma nella zona.

