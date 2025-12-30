Iran scioperi a Teheran per il crollo della valuta | bazar chiusi e slogan contro il regime

In Iran, le recenti crisi economiche hanno portato a scioperi e proteste a Teheran, con chiusura dei bazar e manifestazioni contro il regime. La situazione si sta evolvendo da un disagio finanziario a un’espressione più aperta di contestazione politica. Commercianti e studenti hanno annunciato nuove azioni per i prossimi giorni, mentre sui social circolano video di manifestanti che gridano slogan critici nei confronti delle autorità.

La protesta economica si trasforma sempre più apertamente in contestazione politica in Iran. A Teheran, commercianti e studenti hanno annunciato la prosecuzione di scioperi e manifestazioni anche per martedì, mentre nella notte nuovi video diffusi da Iran International mostrano gruppi di manifestanti scandire slogan espliciti come «morte al dittatore» in diverse aree della provincia della capitale. Secondo fonti locali, le mobilitazioni non si sono fermate neppure lunedì. In numerosi quartieri commerciali di Teheran, i negozi hanno abbassato le saracinesche e sono stati organizzati raduni spontanei. 🔗 Leggi su Panorama.it

