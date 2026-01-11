Iran il grido delle ong | Almeno 200 morti tra i manifestanti Netanyahu | Se il regime cade saremo di nuovo partner di Teheran – Il video

Le proteste antigovernative in Iran causano preoccupazioni internazionali, con almeno 200 manifestanti morti secondo le ONG. Israele rimane in allerta, temendo un possibile intervento degli Stati Uniti nel paese. Netanyahu ha dichiarato che un cambio di regime potrebbe riaprire le relazioni tra Israele e Teheran. La situazione rimane tesa e in evoluzione, con implicazioni geopolitiche di vasta portata.

Israele è in stato di massima allerta per la possibilità di un intervento degli Stati Uniti in Iran, dove divampano le proteste antigovernative: lo riporta Reuters, citando tre fonti israeliane informate. Ieri, il premier israeliano Benyamin Netanyahu e il segretario di Stato americano Marco Rubio hanno discusso della possibilità di un intervento statunitense. «Se Stati Uniti e Israele attaccheranno l’Iran, saranno considerati obbiettivi legittimi e saranno duramente colpiti », ha dichiarato il presidente del parlamento iraniano Mohammad Baqer Qalibaf, durante una seduta del Majlis. «Accusiamo gli Stati Uniti e Israele di aver sostenuto le recenti rivolte, creando disordini in tutto il paese», ha aggiunto. 🔗 Leggi su Open.online

