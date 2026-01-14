A Carlantino tornano i fuochi di Sant' Antonio con i cantori del gruppo ‘Maitunat’

A Carlantino torna l’appuntamento con i fuochi di Sant’Antonio, una tradizione radicata che si svolge il 17 gennaio. Quest’anno, tra i partecipanti, ci saranno anche i cantori del gruppo ‘Maitunat’ di Gambatesa, riconosciuti per le loro voci goliardiche. L’evento, che si svolge attorno al grande falò, rappresenta un momento importante di condivisione e rispetto delle tradizioni locali.

