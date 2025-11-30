Curiosità ritorna il presepe artistico del Gruppo Presepi Sant’Antonio a San Severino

Salernotoday.it | 30 nov 2025

Ritorna anche quest’anno il Presepe Artistico realizzato dal G.P.S.A. – Gruppo Presepi SantAntonio, presso il Convento Sant'Antonio di Mercato San Severino. Si tratta di un’opera collettiva che intreccia spiritualità, artigianato e memoria popolare: il taglio del nastro è in programma il 7. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

