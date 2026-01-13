Zoe Saldaña si posiziona ora al vertice della classifica delle attrici più redditizie di Hollywood, superando Scarlett Johansson. Questa variazione riflette le performance commerciali delle recenti produzioni e il cambiamento nelle preferenze del pubblico. La classifica delle star più lucrative si aggiorna, evidenziando le dinamiche del settore cinematografico e i fattori che influenzano il successo commerciale delle interpreti.

Il sorpasso. Il regno di Scarlett Johansson in cima alla classifica degli attori più redditizi di sempre si interrompe, almeno per ora. A scalzarla è Zoe Saldaña, che grazie alla spinta dell’ultimo capitolo della saga di James Cameron, ‘ Avatar: Fuoco e Cenere ’, diventa ufficialmente la star con il maggiore incasso cumulativo nella storia del cinema. Un risultato riportato da The Numbers, sito di riferimento per l’analisi dei dati del botteghino, e ripreso dalla stampa internazionale in questi giorni di gennaio 2026. Avatar 3, il nuovo kolossal di Cameron: "Un film per sopravvivere al dolore" I numeri record di Zoe Saldaña. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Zoe Saldaña nuova regina degli incassi di Hollywood: superata Scarlett Johansson. La classifica delle star più redditizie

Il box office incorona Zoe Saldaña nuova regina degli incassi di Hollywood: sorpassata Scarlett Johansson - Con l’exploit di ‘Avatar: Fuoco e Cenere’, l’attrice americana supera quota 16 miliardi e 800 mila dollari: è il maggior incasso cumulativo nella storia del cinema. msn.com