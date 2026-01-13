Zoe Saldaña nuova regina degli incassi di Hollywood | superata Scarlett Johansson La classifica delle star più redditizie
Zoe Saldaña si posiziona ora al vertice della classifica delle attrici più redditizie di Hollywood, superando Scarlett Johansson. Questa variazione riflette le performance commerciali delle recenti produzioni e il cambiamento nelle preferenze del pubblico. La classifica delle star più lucrative si aggiorna, evidenziando le dinamiche del settore cinematografico e i fattori che influenzano il successo commerciale delle interpreti.
Il sorpasso. Il regno di Scarlett Johansson in cima alla classifica degli attori più redditizi di sempre si interrompe, almeno per ora. A scalzarla è Zoe Saldaña, che grazie alla spinta dell’ultimo capitolo della saga di James Cameron, ‘ Avatar: Fuoco e Cenere ’, diventa ufficialmente la star con il maggiore incasso cumulativo nella storia del cinema. Un risultato riportato da The Numbers, sito di riferimento per l’analisi dei dati del botteghino, e ripreso dalla stampa internazionale in questi giorni di gennaio 2026. Avatar 3, il nuovo kolossal di Cameron: "Un film per sopravvivere al dolore" I numeri record di Zoe Saldaña. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
