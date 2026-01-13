Il box office incorona Zoe Saldaña nuova regina degli incassi di Hollywood | sorpassata Scarlett Johansson

Zoe Saldaña si afferma come la nuova attrice più redditizia di Hollywood, superando Scarlett Johansson. Questa svolta testimonia il suo crescente successo al botteghino e il riconoscimento del pubblico. Un cambio di leadership che riflette le dinamiche in evoluzione dell’industria cinematografica e il valore delle star sul mercato globale.

Il sorpasso. Il regno di Scarlett Johansson in cima alla classifica degli attori più redditizi di sempre si interrompe, almeno per ora. A scalzarla è Zoe Saldaña, che grazie alla spinta dell’ultimo capitolo della saga di James Cameron, ‘ Avatar: Fuoco e Cenere ’, diventa ufficialmente la star con il maggiore incasso cumulativo nella storia del cinema. Un risultato riportato da The Numbers, sito di riferimento per l’analisi dei dati del botteghino, e ripreso dalla stampa internazionale in questi giorni di gennaio 2026. Avatar 3, il nuovo kolossal di Cameron: "Un film per sopravvivere al dolore" I numeri record di Zoe Saldaña. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

