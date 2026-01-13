Zoe Saldaña ha superato Scarlett Johansson, diventando l’attrice con i maggiori incassi nella storia del cinema. Questo risultato riflette il successo delle sue interpretazioni in film di grande richiamo e il suo ruolo in franchise di successo internazionale. Un traguardo che sottolinea la sua presenza costante e significativa nel panorama cinematografico globale.

Zoe Saldaña ha raggiunto un traguardo storico nel panorama cinematografico mondiale, diventando l’attrice con il maggior incasso di sempre al box office globale. Secondo i dati raccolti da The Numbers, i film in cui la 47enne ha interpretato ruoli da protagonista hanno generato complessivamente circa 15,47 miliardi di dollari, superando il precedente record detenuto da Scarlett Johansson, ferma a 15,40 miliardi. Il sorpasso è avvenuto grazie al successo straordinario di Avatar: fuoco e cenere, il terzo capitolo della saga fantascientifica diretta da James Cameron, uscito nelle sale a dicembre 2025. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Zoe Saldaña batte Scarlett Johansson: è l’attrice che ha incassato di più nella storia del cinema

Leggi anche: Zoe Saldaña nuova regina degli incassi di Hollywood: superata Scarlett Johansson. La classifica delle star più redditizie

Leggi anche: Il box office incorona Zoe Saldaña nuova regina degli incassi di Hollywood: sorpassata Scarlett Johansson

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Vince ancora il VENEZIA, che salda il terzo posto. Il FROSINONE pareggia a EMPOLI per 1-1. Il CATANZARO fa la quinta di fila e batte anche il Cesena. Palermo momentaneamente sesto. Serve vincere per andare al quarto posto e riavvicinare i primi tre - facebook.com facebook