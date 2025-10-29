Lecce-Napoli 0-1 Conte dopo partita | Noi zitti ma non scemi

Ilmattino.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE Cosa serviva per vincere a Lecce e cambiare finalmente l?inerzia delle gare in trasferta? «A volte la calma non va bene, servono gli attributi», parola di Antonio Conte. E. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

lecce napoli 0 1 conte dopo partita noi zitti ma non scemi

© Ilmattino.it - Lecce-Napoli 0-1, Conte dopo partita: «Noi zitti, ma non scemi»

Scopri altri approfondimenti

lecce napoli 0 1Lecce-Napoli 0-1, gol e highlights: Anguissa manda gli azzurri in testa - Il Napoli soffre, ma vince di misura a Lecce con il colpo di testa di Anguissa, deviato da Gaspar, al 69'. Segnala sport.sky.it

lecce napoli 0 1Lecce-Napoli 0-1, pagelle: Milinkovic-Savic salva Conte, Anguissa trascinatore. Camarda, l'errore che pesa - Napoli: Anguissa decide la partita con il suo secondo gol consecutivo, Milinkovic- Riporta sport.virgilio.it

lecce napoli 0 1Lecce-Napoli 0-1, la gioia social esplode: tutti in festa per Milinkovic Savic - È bastata una parata decisiva, e un gol fondamentale per gli azzurri di Antonio Conte contro il Lecce per portare i tre punti a casa. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lecce Napoli 0 1