Lecce-Napoli 0-1 Conte dopo partita | Noi zitti ma non scemi
LECCE Cosa serviva per vincere a Lecce e cambiare finalmente l?inerzia delle gare in trasferta? «A volte la calma non va bene, servono gli attributi», parola di Antonio Conte. E. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Scopri altri approfondimenti
Serie A, Atalanta-Milan 1-1: altri 2 punti persi dai rossoneri per rimanere agganciati alla testa della classifica Lecce-Napoli 0-1. Vittoria di misura degli azzurri: vetta salva. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionat - facebook.com Vai su Facebook
Formazioni Lecce-Napoli: Conte rilancia Lucca, McTominay in panchina, fiducia a Elmas - X Vai su X
Lecce-Napoli 0-1, gol e highlights: Anguissa manda gli azzurri in testa - Il Napoli soffre, ma vince di misura a Lecce con il colpo di testa di Anguissa, deviato da Gaspar, al 69'. Segnala sport.sky.it
Lecce-Napoli 0-1, pagelle: Milinkovic-Savic salva Conte, Anguissa trascinatore. Camarda, l'errore che pesa - Napoli: Anguissa decide la partita con il suo secondo gol consecutivo, Milinkovic- Riporta sport.virgilio.it
Lecce-Napoli 0-1, la gioia social esplode: tutti in festa per Milinkovic Savic - È bastata una parata decisiva, e un gol fondamentale per gli azzurri di Antonio Conte contro il Lecce per portare i tre punti a casa. Da msn.com