Le pagelle di Zelig, in onda su Canale 5, offrono un bilancio delle performance dei protagonisti durante la prima serata evento dedicata ai 30 anni dello show. Tra commenti e giudizi, si evidenziano alcune valutazioni critiche e altre più positive, con un’attenzione particolare alle teche storiche che caratterizzano questa edizione. Un’occasione per rivivere i momenti più significativi di un programma che ha segnato tre decenni di comicità italiana.

La prima delle quattro serate evento in onda su Canale 5 per festeggiare i 30 anni di 'Zelig' si basa molto sulle teche, ma nel complesso funziona. Nonostante l'irriconoscenza di Checco Zalone che non si presenta e viene celebrato scandalosamente in contumacia. Vediamone insieme promossi e. 🔗 Leggi su Today.it

Zelig, le pagelle: Checco Zalone irriconoscente (0), Max Angioni non è un carlino (8), Aldo Giovanni e Giacomo fanno la muffa (4).

