Tv arriva Zelig 30 nella prima puntata Aldo Giovanni e Giacomo

Il 9 gennaio segna il trentennale di “Zelig”, il celebre show comico della televisione italiana. Per celebrare questo traguardo, viene trasmessa la prima puntata di “Zelig 30”, un evento speciale che ripercorre la lunga storia del programma. Tra gli ospiti, torna anche il trio Aldo Giovanni e Giacomo, simbolo di una delle epoche più amate dello spettacolo italiano.

Roma, 9 gen. (askanews) – Trent’anni di “Zelig”. Il comic show più longevo della televisione italiana, firmato Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, festeggia l’anniversario con l’evento speciale “Zelig 30”. Quattro puntate, da lunedì 12 gennaio, in prima serata su Canale 5, con al timone la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Sul palco super star della comicità italiana, tra cui nella sola prima puntata Aldo Giovanni e Giacomo, Mr Forest, Raul Cremona. Insieme a loro, dallo Studio 20 di Cologno Monzese, altri grandi comici i cui nomi sono indissolubilmente legati a Zelig, che ruoteranno nel corso delle puntate, tra cui Max Angioni, Enrico Bertolino, il duo Manera e Penoni, Marco Della Noce, Paolo Labati, i Senso D’Oppio, Marta e Gianluca, Francesco Migliazza, Virgigno Peppe Iodice e Samaritani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Film in TV dell'Epifania: cosa guardare tra Barbie e Aldo, Giovanni e Giacomo nella serata del 6 gennaio 2026

Leggi anche: Chi sono le mogli di Aldo, Giovanni e Giacomo e cosa fanno nella vita

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Zelig festeggia 30 anni, quattro nuove puntate dal 12 gennaio in prima serata; “Zelig 30”, le risate tornano in prima serata su Canale 5; 30 anni di Zelig, Incontrada: «Programma senza tabù». Bisio: «Zalone? Ho fatto 30 milioni al cinema, ma i suoi 60 avrei voluto guadagnarli io»; Vanessa Incontrada in attesa del matrimonio con Rossano Laurini torna a Zelig Claudio Bisio: «Il nostro rapporto va oltre ogni palcoscenico».

Tv, arriva "Zelig 30", nella prima puntata Aldo Giovanni e Giacomo - Il comic show più longevo della televisione italiana, firmato Gino e Michele e Giancarlo ... spettacoli.tiscali.it