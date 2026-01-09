Tv arriva Zelig 30 nella prima puntata Aldo Giovanni e Giacomo
Il 9 gennaio segna il trentennale di “Zelig”, il celebre show comico della televisione italiana. Per celebrare questo traguardo, viene trasmessa la prima puntata di “Zelig 30”, un evento speciale che ripercorre la lunga storia del programma. Tra gli ospiti, torna anche il trio Aldo Giovanni e Giacomo, simbolo di una delle epoche più amate dello spettacolo italiano.
Roma, 9 gen. (askanews) – Trent’anni di “Zelig”. Il comic show più longevo della televisione italiana, firmato Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, festeggia l’anniversario con l’evento speciale “Zelig 30”. Quattro puntate, da lunedì 12 gennaio, in prima serata su Canale 5, con al timone la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Sul palco super star della comicità italiana, tra cui nella sola prima puntata Aldo Giovanni e Giacomo, Mr Forest, Raul Cremona. Insieme a loro, dallo Studio 20 di Cologno Monzese, altri grandi comici i cui nomi sono indissolubilmente legati a Zelig, che ruoteranno nel corso delle puntate, tra cui Max Angioni, Enrico Bertolino, il duo Manera e Penoni, Marco Della Noce, Paolo Labati, i Senso D’Oppio, Marta e Gianluca, Francesco Migliazza, Virgigno Peppe Iodice e Samaritani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Film in TV dell'Epifania: cosa guardare tra Barbie e Aldo, Giovanni e Giacomo nella serata del 6 gennaio 2026
Leggi anche: Chi sono le mogli di Aldo, Giovanni e Giacomo e cosa fanno nella vita
Zelig festeggia 30 anni, quattro nuove puntate dal 12 gennaio in prima serata; “Zelig 30”, le risate tornano in prima serata su Canale 5; 30 anni di Zelig, Incontrada: «Programma senza tabù». Bisio: «Zalone? Ho fatto 30 milioni al cinema, ma i suoi 60 avrei voluto guadagnarli io»; Vanessa Incontrada in attesa del matrimonio con Rossano Laurini torna a Zelig Claudio Bisio: «Il nostro rapporto va oltre ogni palcoscenico».
Tv, arriva "Zelig 30", nella prima puntata Aldo Giovanni e Giacomo - Il comic show più longevo della televisione italiana, firmato Gino e Michele e Giancarlo ... spettacoli.tiscali.it
Zelig 30: lo storico show comico festeggia 30 anni su Canale 5 con Bisio e Incontrada - Il comic show più longevo della televisione italiana compie trent’anni e celebra lo storico traguardo con un evento speciale: “Zelig ... dtti.it
«Zelig», 30 anni di risate: arriva lo speciale di quattro serate su Canale 5 - Il programma comico più longevo della tv compie 30 anni e festeggia con 4 nuove puntate su Canale 5, dal 12 gennaio in ... msn.com
Il Natale in Piemonte vs quello in Calabria! #Zelig ti aspetta in streaming su #MediasetInfinity
Direttamente da Colorado e Zelig arriva Giampiero Perone! Sabato 10 gennaio Maison Jolie si trasforma nel tempio della comicità. Una cena spettacolo esplosiva dove il cabaret di Giampiero Perone farà da protagonista, guidata dalla verve e dall’ironia di - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.