Chi sono le mogli di Aldo Giovanni e Giacomo e cosa fanno nella vita

Silvana Fallisi, Annita Casolo e Daniela Cristofori sono le mogli di Aldo, Giovanni e Giacomo: gli amatissimi comici stasera presenteranno a Che Tempo Che Fa il documentario Attitudini: Nessuna, in arrivo nelle sale il 4 dicembre. La moglie di Aldo Baglio è Silvana Fallisi, attrice che è convolata a nozze con l’artista palermitano nel 1996. La coppia ha due figli Gaetano e Caterina. Sulle pagine de Il Giorno la 61enne aveva raccontato sul primo incontro con il marito: “Ci siamo conosciuti e ci siamo iniziati a frequentare. Era il 1994 e. non abbiamo perso tempo: nel ‘96 nacque la nostra prima figlia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono le mogli di Aldo, Giovanni e Giacomo e cosa fanno nella vita

