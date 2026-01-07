Koopmeiners ha condiviso sui social il suo entusiasmo per la vittoria della Juventus contro il Sassuolo, complimentandosi con i compagni di squadra. Un messaggio che testimonia l’importanza del lavoro di squadra e la soddisfazione per un risultato positivo, mantenendo un tono sobrio e rispettoso, in linea con lo stile di comunicazione istituzionale.

Koopmeiners sui social si è complimentato con i suoi compagni e festeggiato la vittoria della Juve sul campo del Sassuolo. Da Miretti a Di Gregorio passando per Yildiz. Sono diversi i calciatori che hanno espresso la propria felicità dopo la vittoria contro il Sassuolo. Un successo che ha permesso di mettere subito alle spalle il piccolo passo falso con il Lecce. Fra i calciatori che hanno festeggiato la vittoria sui social c’è anche Teun Koopmeiners, che contro il Sassuolo ha ritrovato la maglia da titolare anche per l’assenza di Kelly. “ Bravi ragazzi “, il breve post dell’olandese accompagnato dalla foto scattata prima del fischio d’inizio del match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Koopmeiners festeggia la vittoria contro il Sassuolo: il messaggio ai compagni sui social – FOTO

