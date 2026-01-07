Koopmeiners festeggia la vittoria contro il Sassuolo | il messaggio ai compagni sui social – FOTO
Koopmeiners ha condiviso sui social il suo entusiasmo per la vittoria della Juventus contro il Sassuolo, complimentandosi con i compagni di squadra. Un messaggio che testimonia l’importanza del lavoro di squadra e la soddisfazione per un risultato positivo, mantenendo un tono sobrio e rispettoso, in linea con lo stile di comunicazione istituzionale.
Koopmeiners sui social si è complimentato con i suoi compagni e festeggiato la vittoria della Juve sul campo del Sassuolo. Da Miretti a Di Gregorio passando per Yildiz. Sono diversi i calciatori che hanno espresso la propria felicità dopo la vittoria contro il Sassuolo. Un successo che ha permesso di mettere subito alle spalle il piccolo passo falso con il Lecce. Fra i calciatori che hanno festeggiato la vittoria sui social c’è anche Teun Koopmeiners, che contro il Sassuolo ha ritrovato la maglia da titolare anche per l’assenza di Kelly. “ Bravi ragazzi “, il breve post dell’olandese accompagnato dalla foto scattata prima del fischio d’inizio del match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Locatelli molto felice dopo la vittoria sul Sassuolo. Il messaggio del capitano sui social per i compagni e non solo – FOTO
Leggi anche: Locatelli festeggia sui social dopo la vittoria di Coppa Italia: il messaggio del capitano bianconero ai tifosi – FOTO
Koopmeiners, l’avvertimento è definitivo: Spalletti lo ha realmente annunciato - Grazie alla vittoria ottenuta contro il Cagliari, la Juventus ha ottenuto tre punti importanti con cui provare a risalire la china. calciomercato.it
Juventus, scintille Locatelli-Spalletti e il bacio a Yildiz: la vittoria non placa le polemiche, processo a Koop - Spalletti pazzo di Yildiz, in gol contro il Pisa: Gli voglio bene come un figlio. sport.virgilio.it
Spalletti: “Zhegrova con gli occhiali, Koopmeiners dovunque. Prima eravamo un po’ falliti…” - L'allenatore bianconero analizza la vittoria contro il Pisa lanciando un messaggio importante per la classifica: "A Yildiz voglio bene come a un figlio. msn.com
Avrei voluto veder l’esordio di Pedro Felipe in prima squadre, magari proprio per Bremer Anche solo per pochi minuti Poi però vedendo il video che vi posto nei commenti, capite perché non è entrato Ha tolto il cappellino al mister durante i festeggiamenti - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.