WWE | Dirty Dom prova la furbata per non difendere il titolo IC ma Adam Pearce gliela fa pagare

28 ott 2025

Se a SmackDown ci sono dei fighting champions con il titolo USA alla vita, prima Sami Zayn, adesso Ilja Dragunov, lo stesso non si può dire per il campione corrispettivo di Raw Dominik Mysterio. Dirty Dom è infatti quasi allergico alle difese titolate e cerca sempre degli escamotage per rimandare i suoi match, ricordiamo tutti il certificato di malattia portato per settimane per non affrontare AJ Styles. Tuttavia quando è stato chiamato in causa, fino ad ora non ha mai fallito e il suo regno da campione Intercontinentale prosegue ormai da oltre 190 giorni. Questa notte a Raw era previsto un #1 contender match tra Rusev e Penta e il campione non è rimasto a guardare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

