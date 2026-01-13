World pizza day 2026 | per festeggiare arriva una proposta anche dal Chietino

Da chietitoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 gennaio 2026 si celebra il World Pizza Day, un’occasione per riconoscere l’importanza di uno dei piatti simbolo della tradizione italiana. In questa giornata, appassionati e professionisti condividono la passione per la pizza, offrendo opportunità di confronto e valorizzazione di questa specialità. Anche il Chietino partecipa alla festa, proponendo iniziative e proposte per celebrare al meglio questa ricorrenza.

Il prossimo 17 gennaio si celebrerà il World pizza day 2026, un evento per celebrare uno dei piatti tipici della cucina italiana: la pizza. Simbolo del Made in Italy, negli ultimi anni l’intero settore ha conosciuto una forte crescita, che ha portato a un’evoluzione del concetto stesso di. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Cosmetici vegani: le novità per festeggiare il World Vegan Day

Leggi anche: Capodanno a Cinecittà World: gli eventi in programma per festeggiare l'arrivo del 2026

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

World Pizza Day, tra tradizione e futuro a Brescia; World Pizza Day 2026: la pizza Tiramisù di Mare; World Pizza Day: la pizza tra tradizione e futuro; Savona-World Pizza Days 2026 al Fior di Grano.

world pizza day 2026Con la pizza 'Vitello Tonnato' Massimiliano Prete celebra il World Pizza Day - Massimiliano Prete celebra il World Pizza Day con Vitello Tonnato, pizza con Fassona La Granda e salsa tonnata alla vecchia maniera. horecanews.it

World Pizza Day, il rito che unisce l’Italia: boom di ordini e dominio del Sud - In arrivo la Giornata della Pizza, un’occasione per celebrare uno dei più grandi classici della cucina italiana ... msn.com

world pizza day 2026World Pizza Day 2025: i trend della pizza nel delivery e le città più appassionate - La Giornata della Pizza torna il 17 gennaio con il World Pizza Day, un appuntamento internazionale dedicato a uno dei piatti simbolo della cucina italiana. foodaffairs.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.