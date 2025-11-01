Cosmetici vegani | le novità per festeggiare il World Vegan Day

Sabato 1 novembre è il World Vegan Day, una giornata che riguarda anche il mondo della bellezza per via del crescente boom dei cosmetici vegani. Non una moda, ma un vero e proprio stile di vita, che negli ultimi anni ha coinvolto sempre più beauty addicted e che non è destinato ad arretrare. Cosmetici vegani: i numeri del successo. I numeri parlano chiaro. Stando ad alcuni dati diffusi da Vantage Market Research, il mercato globale della cosmesi vegana potrebbe raggiungere un valore di mercato di 21,5 bilioni di dollari entro il 2028, grazie a una crescita costante di circa il 6,1% che è stata registrata a partire dal 2022. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Cosmetici vegani: le novità per festeggiare il World Vegan Day

