Capodanno a Cinecittà World | gli eventi in programma per festeggiare l' arrivo del 2026

Scopri le emozioni di Capodanno a Cinecittà World, il parco dei divertimenti dedicato al cinema e alla tv di Roma. Con prenotazioni aperte, il parco propone un ricco programma di cene, spettacoli e musica dal vivo per festeggiare l’arrivo del 2026 in un’atmosfera unica e coinvolgente.

Il parco dei divertimenti del cinema e della tv di Roma ha aperto le prenotazioni per trascorrere l'ultimo giorno dell'anno tra cene, show e musica dal vivo. Cinecittà World ha svelato il suo programma per Capodanno, condividendo qualche dettaglio della serata che accompagnerà i visitatori nel 2026. Il 31 dicembre gli ospiti del parco potranno infatti vivere un'esperienza unica prima di ammirare a mezzanotte i fuochi d'artificio che illumineranno il cielo della capitale. Le proposte per Capodanno Il 31 dicembre il Parco Divertimenti del Cinema e della TV di Roma proporrà una festa spettacolare: dalle 18, fino a notte fonda, si potrà infatti scegliere tra ben 40 attrazioni aperte, 4 diversi cenoni a tema, numerosi show dal vivo, discoteche e DJ set per celebrare la fine dell'anno .

Arriva a @cinecittaworld " @vivaglianni90official " Il party dance dedicato ai mitici '90s! Ticket https://www.cinecittaworld.it/it/eventi/949-capodanno-viva-gli-anni-90 Apertura Parco ore 18:00 Start Show Viva gli anni 90 ore 23:00 Un dj set travolgente che vi c

