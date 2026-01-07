Meteo shock nel weekend | aria polare piogge diffuse neve e venti fortissimi

Un'intensa perturbazione nord atlantica interesserà l'Italia nel fine settimana, portando un rapido cambiamento delle condizioni meteorologiche. Si prevedono un aumento temporaneo delle temperature, seguito da un calo improvviso, con piogge diffuse, neve a quote più alte e venti molto forti. Le condizioni marine saranno particolarmente agitate, richiedendo attenzione e precauzioni adeguate per garantirne la sicurezza.

Roma - Nuova perturbazione nord atlantica in arrivo sull’Italia: rapido aumento termico seguito da brusco calo, precipitazioni estese e condizioni marine molto difficili. Dopo gli strascichi dell’irruzione artica dell’Epifania, lo scenario meteorologico resta estremamente dinamico. Tra venerdì e il weekend, una perturbazione nord atlantica sospinta da venti intensi convoglierà verso l’Italia un nuovo impulso di aria fredda, questa volta di origine polare, in discesa dalla Groenlandia. Il flusso interesserà inizialmente l’Europa centro-occidentale, per poi raggiungere il Mediterraneo, favorendo la formazione di un vortice ciclonico in movimento dal Regno Unito verso i Balcani. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Meteo shock nel weekend: aria polare, piogge diffuse, neve e venti fortissimi Leggi anche: Irrompe l'aria polare: piogge, neve e crollo termico. E anche a inizio dicembre... Leggi anche: Previsioni meteo della prossima settimana: freddo polare in arrivo, neve a bassa quota nel weekend Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Meteo: Weekend turbolento, che tempo ci aspetta Sabato 10 e Domenica 11 Gennaio - SABATO 10 E DOMENICA 11 GENNAIO: LE ZONE INTERESSATE DA PIOGGIA E NEVE Già dalla giornata di Sabato 10 Gennaio l'ingresso impetuoso di masse d'aria molto fredde ed instabili di origine artica, in disc ... ilmeteo.it Meteo weekend: nuova fase instabile con freddo e possibili nevicate - Dopo una breve tregua, un impulso di aria polare riporterà maltempo sull’Italia tra sabato e domenica, con calo termico e neve anche a quote basse. centrometeoitaliano.it

Meteo Italia – piogge e neve verso sud con temperature in discesa, nuova impulso atteso entro il weekend - Italia alle prese con freddo e maltempo che lentamente si sposta verso il Sud, con l'arrivo del weekend nuovo impulso perturbato in arrivo ... centrometeoitaliano.it

Dal caso shock di Trapani, ai Giochi di Milano Cortina 2026, cosa dice Gianni Petrucci presidente della Federbasket - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.