Ultimo round del FIA World Endurance Championship con Peugeot che insegue il primo successo con la propria 9X8. Dopo il podio ad Austin ed il secondo posto al Fuji, il Bahrain potrebbe finalmente incoronare il prototipo francese che per ora ha ottenuto tre podi nel Mondiale (da Monza 2023 ad oggi). Il danese Mikkel Jensen si prepara per l’ultima uscita con il prototipo transalpino prima di impegnarsi in nuove sfide. Il danese guiderà per la 26ma volta nel FIA WEC con Peugeot, nello specifico la n. 93 con Jean-Eric Vergne e Paul Di Resta. Debutto invece sulla gemella n. 94 per Theo Pourchaire accanto a Malthe Jakobsen e Loïc Duval. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, Peugeot saluta Jensen in Bahrain. Sarà la volta buona per la 9X8?

