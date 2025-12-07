Chi è Lando Norris il pilota di una McLaren dominante che si ritrova campione del mondo | Il commento
Alla fine lo ha vinto lui, il pilota meno entusiasmante dei tre a essersi giocati questo Mondiale. Un titolo che per tre-quarti di campionato racconta più le crepe degli altri che la forza di Lando Norris, prima però (è doveroso ammetterlo) di una super conduzione di gara nell’ultima parte di Mondiale, precisamente dal GP di Singapore fino a Yas Marina, dove il britannico di Bristol ha fatto vedere una costanza fino a prima di Marina Bay mai vista. Un campionato che finirà negli albi d’oro, per una battaglia per carità bellissima, ma — come detto da Max Verstappen prima del Qatar — resa aperta fino in fondo più per gli errori dei piloti papaya che per il merito dell’olandese, che ne ha comunque tanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
