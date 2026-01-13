Violenza in casa a Giaveno | aggredita con una lama dal compagno finisce all' ospedale Lui arrestato
Nella notte di domenica 11 gennaio 2026, a Giaveno, un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna con un'arma da taglio, causando ferite che hanno richiesto il ricovero. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto del 37enne marocchino, residente nella zona. La vicenda evidenzia la gravità dei casi di violenza domestica e l'importanza di interventi tempestivi per tutelare le vittime.
Un 37enne marocchino residente a Giaveno è stato arrestato nella notte di domenica 11 gennaio 2026 per avere aggredito la compagna, connazionale di dieci anni più giovane, con un'arma da taglio. La ragazza è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Rivoli dai sanitari del 118 Azienda Zero. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Sfregia la compagna dopo una lite in casa, arrestato un 37enne a Giaveno.
