Violenza in casa a Giaveno | aggredita con una lama dal compagno finisce all' ospedale Lui arrestato

Nella notte di domenica 11 gennaio 2026, a Giaveno, un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna con un'arma da taglio, causando ferite che hanno richiesto il ricovero. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto del 37enne marocchino, residente nella zona. La vicenda evidenzia la gravità dei casi di violenza domestica e l'importanza di interventi tempestivi per tutelare le vittime.

