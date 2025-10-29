Liberatemi da quest’uomo il grido di aiuto di una donna aggredita dal compagno | arrestato

È stato arrestato per maltrattamenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale l’uomo che nel pomeriggio di ieri – martedì 28 ottobre – ha aggredito la compagna per strada a Milano. “Liberatemi da quest’uomo” ha detto la donna di 53 anni chiedendo aiuto. L’allarme è stato inizialmente lanciato da una dipendente di un bar a pochi metri da piazza Monte Falterona. Una volta giunti sul posto gli agenti della questura, l’uomo di 64 anni si è scagliato contro di loro, insultandoli e iniziando una colluttazione, nella quale un poliziotto è rimasto lievemente ferito. Una volta bloccato, la donna ha chiesto agli agenti di essere liberata dal compagno, descrivendolo come un uomo violento e irascibile, e raccontando delle violenze subite durante la loro convivenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Liberatemi da quest’uomo”, il grido di aiuto di una donna aggredita dal compagno: arrestato

