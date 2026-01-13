Vingegaard per la prima volta al Giro d’Italia | Voglio aggiungere la maglia rosa alla mia collezione

Jonas Vingegaard, campione danese e vincitore di due Tour de France, parte per la prima volta al Giro d’Italia nel 2026. Dopo una stagione in cui ha conquistato la Vuelta e si è classificato secondo al Tour, Vingegaard vuole aggiungere la maglia rosa alla sua collezione. La corsa, che partirà il 8 maggio dalla Bulgaria e si concluderà il 31 maggio a Roma, rappresenta una nuova sfida per il ciclista.

Jonas Vingegaard parteciperà per la prima volta in carriera al Giro d’Italia. Il campione danese, due volte vincitore del Tour de France, dopo una stagione chiusa con il secondo posto alla Grande Boucle dietro a Tadej Pogacar e la vittoria della Vuelta, ha scelto nel 2026 di puntare anche sulla Corsa Rosa, che comincerà l’ 8 maggio (partenza dalla Bulgaria ) e si chiuderà il 31 maggio a Roma. Vingegaard diventa automaticamente il favorito per la vittoria finale: la sua presenza nobilita un Giro che nelle ultime stagioni sta soffrendo la carenza di campioni, di solito tutti concentrati sul Tour e poi semmai pronti a ripiegare sulla Vuelta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

