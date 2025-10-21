Giro d' Italia Vingegaard | Vorrei provarci il prossimo anno

Roma, 21 ottobre 2025 - Il Giro d'Italia 2026 deve ancora vedere la luce, con la sola partenza dalla Bulgaria confermata nei giorni scorsi da Urbano Cairo, patron di Rcs Media Group, ma il fermento intorno alla sua startlist, con larghissimo anticipo, comincia a prendere piede. Nelle scorse ore la UAE Team Emirates-XRG, tramite il direttore sportivo Joxean Matxin Fernandez, ha ammesso che un pensierino Tadej Pogacar lo sta facendo al ritorno alla corsa vinta nel 2024: sarà una coincidenza oppure no, ma prontamente anche l'eterno rivale Jonas Vingegaard rilancia la sua candidatura per quello che, nel suo caso, sarebbe un autentico debutto ma con vista già sulla Tripla Corona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia, Vingegaard: "Vorrei provarci il prossimo anno"

