Ecco un’introduzione chiara e sobria, adatta a Google, lunga circa 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 13 gennaio 2026 alle ore 20:25. Secondo il servizio di Astral Infomobilità, si registrano rallentamenti sul tratto urbano dell’A24 tra Torcervara e l’uscita del raccordo, oltre a code sulla Cristoforo Colombo da Mezzocammino verso Ostia. Si segnalano inoltre scioperi dei mezzi pubblici fino alle

Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di mobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione fanno eccezione dei rallentamenti sul tratto Urbano della A24 tra torcervara il raccordo l'uscita e delle code sulla Cristoforo Colombo avrebbe Di Mezzocammino verso Ostia per trasporto pubblico Ricordiamo lo sciopero dei top fino alle 22 Però anche per Trenitalia in questo caso fino a mezzanotte sempre di oggi come sempre sono garantiti i servizi essenziali dalle ore 18 alle ore 21 è tutto Grazie dell'ascolto da Federico Di Lernia e lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

