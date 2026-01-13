Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-01-2026 ore 19 | 10

Questa comunicazione fornisce un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio, datato 13 gennaio 2026 alle ore 19:10. Vengono segnalate alcune code e incidenti sulle principali arterie, tra cui la Pontina e l'A24, oltre a informazioni su scioperi e servizi di trasporto pubblico. L'obiettivo è offrire un quadro chiaro e preciso delle condizioni della viabilità e delle eventuali limitazioni in corso.

Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo segnalando code per incidente sulla Pontina tra spinaci raccordo direzione Eur concentrati sulla carreggiata interna del raccordo tra Cassia bis e abbia in esterna con gli atleti della Roma Fiumicino e la Nomentana sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e raccordo in uscita a Roma Fiumicino così attratti dal raccordo a via del Cappellaccio verso l'Eur mentre sulla Colombo abbiamo delle code tra via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia per il trasporto pubblico Ricordiamo lo sciopero dei taxi top alle 22 c'ho Però anche di Trenitalia in questo caso fino alla mezzanotte di oggi come sempre sono garantiti i servizi essenziali dalle ore 18 alle ore 21 è tutto Grazie dell'ascolto da Federico Di Lernia e dalla sala operativa di Astral infomobilità al aggiornamento un servizio della Regione Lazio

