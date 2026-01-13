Via Sampolo asfaltate anche le caditoie ed ecco il risultato

Recentemente, via Sampolo è stata oggetto di interventi di asfaltatura, inclusa la sistemazione delle caditoie. Al momento, si può osservare il risultato di questi lavori, specialmente in occasione di pioggia. L’intervento si trova all’incrocio tra via Sampolo e via Duca della Verdura, offrendo una panoramica sulla condizione attuale della strada e delle sue infrastrutture.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.