Via Sampolo asfaltate anche le caditoie ed ecco il risultato
Recentemente, via Sampolo è stata oggetto di interventi di asfaltatura, inclusa la sistemazione delle caditoie. Al momento, si può osservare il risultato di questi lavori, specialmente in occasione di pioggia. L’intervento si trova all’incrocio tra via Sampolo e via Duca della Verdura, offrendo una panoramica sulla condizione attuale della strada e delle sue infrastrutture.
Come volevasi dimostrare: hanno asfaltato pure le caditoie ed ecco il risultato con un po' di pioggia! Siamo all'incrocio tra via Sampolo e via Duca della Verdura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
