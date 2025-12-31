I fatti principali dell’anno Trionfi sportivi ed eventi Ma anche addii dolorosi Ecco il racconto del 2025

Il 2025 è stato un anno caratterizzato da importanti trionfi sportivi e eventi di rilievo, ma anche da momenti di dolore e perdita. In questi 365 giorni si sono alternati successi e sfide, segnando il ritmo di un anno intenso e complesso. Questo è il racconto di un anno che ha lasciato il segno, tra soddisfazioni e lutti, riflettendo i molteplici aspetti della vita e della società.

Un racconto lungo 365 giorni tra grandi eventi e trionfi sportivi, scandito purtroppo anche da addii dolorosi. Eccolo il 2025 imolese, pronto ad andare in archivio allo scoccare della mezzanotte per lasciare posto al nuovo anno: fatti, storie e personaggi che hanno caratterizzato gli ultimi dodici mesi tutti da mettere in fila. GENNAIO Il 2025 si apre con una controversia legata a uno dei locali simbolo della città: il Tar revoca l'affidamento del Caffè della Rocca, che aveva da poco cambiato gestione. A giugno però il Consiglio di Stato ribalta la sentenza. La vicenda fa molto discutere, al pari dei lavori di messa in sicurezza del Lungofiume, dove con i mesi cresce la polemica per il taglio degli alberi.

