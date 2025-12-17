Via Sampolo asfaltate pure le caditoie

L'incrocio tra via Sampolo e via Duca della Verdura ha subito un intervento di asfaltatura, che ha coinvolto anche le caditoie, ora completamente rimosse. Questa modifica rischia di aggravare i problemi di allagamento frequente nella zona, già colpita da ostruzioni e problematiche di drenaggio, sollevando preoccupazioni tra i residenti e gli automobilisti.

Incrocio tra via Sampolo e via Duca della Verdura, hanno asfaltato pure le caditoie! Ebbene sì! Non esistono più! Quello era un punto già soggetto ad allagamenti frequenti a causa delle caditoie sempre ostruite e per la conformazione del manto stradale a conca. E loro che fanno? Le asfaltano.

