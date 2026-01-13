Verbale di scrutinio per il I trimestre quadrimestre della scuola secondaria di I grado | in allegato un modello

Il presente verbale di scrutinio relativo al primo trimestre/quadrimestre della scuola secondaria di I grado documenta le operazioni svolte dal Consiglio di Classe durante la sessione intermedia di gennaio/febbraio 2026. In allegato si trova un modello che garantisce la trasparenza, la tracciabilità e la conformità alle normative vigenti, assicurando un resoconto preciso e completo delle attività svolte.

l verbale allegato documenta in modo puntuale le operazioni svolte dal Consiglio di Classe in occasione dello scrutinio intermedio del mese di gennaiofebbraio 2026, garantendo trasparenza, tracciabilità e regolarità delle procedure previste dalla normativa vigente. Dopo la verifica della validità della seduta e il richiamo agli obblighi di riservatezza e ai principi che regolano la . L'articolo Verbale di scrutinio per il I trimestrequadrimestre della scuola secondaria di I grado: in allegato un modello . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

